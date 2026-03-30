شرط صادم من برشلونة لتجديد عقد ليفاندوفسكي

ذكر تقرير إخباري، أن نادي برشلونة الإسباني عرض على مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، تجديد عقده مع الفريق والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

قالت صحيفة سبورت الإسبانية، الأحد، إن برشلونة عرض على ليفاندوفسكي 37 عاماً فرصة البقاء في الفريق الموسم المقبل، في ظل حالة من عدم الوضوح حول مستقبله حالياً.

وفقد المهاجم البولندي مركزه الأساسي لصالح فيران توريس في معظم فترات الموسم الجاري، وفي الأسابيع الأخيرة منحه الألماني هانزي فليك فرصة المشاركة كأساسي لتحفيزه على استعادة مستواه، ورغم ذلك فأن برشلونة سيبحث عن ضم مهاجم جديد في ظل خططه لانتقالات الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة قدم عرضاً جديداً لليفاندوفسكي، وهو يتضمن تخفيض راتبه إلى النصف مع عدد من المتغيرات التي قد ترفع كثيراً من إجمالي الراتب.

وكان خوان لابورتا أكد علناً أنه يرغب في بقاء المهاجم المخضرم.

ويبدو أن برشلونة يسعى للتخلص من فيران توريس في الصيف القادم في حال بقاء ليفاندوفسكي، ولا يرى النادي إمكانية لوجود ثلاثه مهاجمين بنفس المهام في قائمة الفريق، ولذلك فأن ليفاندوفسكي يرغب أيضاً في لعب دور مهم في الفريق حتى في حال انضمام نجم جديد.