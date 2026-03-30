100 مليون يورو من ليفربول لتعويض محمد صلاح

يستعد نادي ليفربول للتعاقد مع نجم لايبزيغ الألماني، يان ديوماندي، ليحل بديلاً للدولي المصري محمد صلاح، الذي أعلن رسمياً رحيله عن "الريدز" بنهاية الموسم الحالي.

وذكرت تقارير إعلامية: حدد ليفربول يان ديوماندي كهدف رئيسي لتعويض رحيل محمد صلاح".

وأضاف: "يطلب لايبزيغ ما يصل إلى 100 مليون يورو مقابل الجناح البالغ من العمر 19 عاماً".

وتابع: "في الوقت نفسه يخوض ليفربول منافسة شرسة مع نيوكاسل يونايتد للتعاقد مع لويس سواريز الذي تبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده 69 مليون جنيه إسترليني".