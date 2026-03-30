غضب بسبب تشابُه قميصَي منتخبَي أميركا وبلجيكا

تسبّب تشابه ألوان قمصان لاعبي الولايات المتحدة الأميركية وبلجيكا، ​في إرباك اللاعبين، وجعل من الصعب على الجماهير، التي ‌كانت تشاهد ​المباراة عبر التلفزيون، التمييز بين الفريقين في المواجهة الودية التي انتهت بفوز بلجيكا 5-2، أول من أمس.

وارتدت الولايات المتحدة تصميماً مستوحى ‌مباشرة من الخطوط الحمراء والبيضاء في العَلم الأميركي، بينما ارتدت بلجيكا قميصها خارج الأرض باللون الأزرق الفاتح مع لمسات وردية، وقال الجناح ‌البلجيكي، جيريمي دوكو، بعد المباراة «في بعض الأحيان ‌عليك أن تنظر مرتين، خصوصاً إذا كنت تريد اللعب ‌بسرعة، كنت أفضّل ألواناً ‌أكثر وضوحاً»، وقال قائد المنتخب الأميركي، كريستيان بوليسيك، إنه كان من الصعب التعامل مع ذلك.