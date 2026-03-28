من أجل المونديال.. مشجع إنجليزي يبيع منزله

كشف المشجع الإنجليزي المتعصب آندي ميلن أنه سيبيع منزله لتمويل رحلته إلى كأس العالم 2026.

وأصبح المعلم السابق، البالغ من العمر 62 عاماً، واحداً من أشهر مشجعي منتخب "الأسود الثلاثة" بعد أن حظي بشهرة واسعة في بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

حجز ميلن بالفعل رحلاته لحضور مونديال هذا العام، وسيحضر جميع مباريات إنجلترا.

لكن خطته للبقاء في البطولة لمدة 7 أسابيع ستكلفه ثمناً باهظاً بعد الكشف عن الأسعار المرتفعة للغاية لكأس العالم.

وتُعد بطولة كأس العالم لهذا العام الأغلى في التاريخ بعد أن اشتكى المشجعون من الأسعار الباهظة للرحلات الجوية والتذاكر والفنادق.

وسيتعين على مشجعي إنجلترا دفع أكثر من 5000 جنيه استرليني لمشاهدة كل مباراة إذا وصل الفريق إلى المباراة النهائية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، يتعين على مشجعي إنجلترا دفع مبلغ لا يقل عن 526 جنيهاً استرلينياً لمجرد مشاهدة جميع مبارياتهم الثلاث في دور المجموعات ضد كرواتيا وغانا وبنما.

ويتخذ ميلن إجراءات جذرية لضمان قدرته على متابعة منتخب إنجلترا طوال البطولة، إذ قرر عرض منزله الثاني في نورثويتش، تشيشاير، للبيع مقابل 350 ألف جنيه استرليني للمساعدة في دفع تكاليف رحلته.

وعادة ما يقوم ميلن بتأجير العقار، لكنه قال إنه "شعر أن الوقت قد حان لبيعه" بعد امتلاكه لمدة 27 عاماً.

وقال ميلن في تصريحات لصحيفة "ذا ميرور" البريطانية: "سيتم طرح العقار في السوق لأنني أبيعه لأتمكن من الذهاب إلى كأس العالم".

وأضاف: "كانت البطولة الأخيرة في قطر بمثابة هدية لنفسي، كنت أدخر المال لسنوات، لدينا منزل ثانٍ منذ 27 عاماً، لذا شعرت أن الوقت قد حان للاستفادة منه".

وأوضح: "أرغب بالتأكيد في مشاهدة البطولة بأكملها، سأسافر إلى الولايات المتحدة في الثالث من يونيو، وسأبقى هناك لمدة سبعة أسابيع، لذا ستكلفني الرحلة مبلغاً كبيراً من المال".

وأردف: "أحاول دائماً القيام بالأشياء بأقل تكلفة ممكنة، سأقيم عند الأصدقاء كلما أمكن ذلك، أنا محظوظ لأن لدي أصدقاء في المكسيك ودالاس وفانكوفر".

وأتم: "تكاليف السفر باهظة، لقد اشتريت تذاكر الطيران الدولية مبكراً لأنه يمكنك تغييرها، حتى لو تغيرت مواعيد المغادرة بعشر دقائق".

وانتشرت صورة ميلن على نطاق واسع بعد تداولها وهو يحمل نسخة طبق الأصل من كأس العالم، يتجول بها خلال رحلاته.