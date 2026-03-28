تاليافيكو يكشف عن حالة «تراخٍ» في منتخب الأرجنتين

يرى المدافع الدولي الأرجنتيني نيكولاس تاليافيكو أن «التراخي» الذي يظهر أحياناً لدى منتخب بلاده، هو العقبة الأساسية التي سيتعيّن على حامل اللقب تجاوزها للدفاع عن تاجه في مونديال 2026.

ورد تاليافيكو على سؤال حول محاولة الأرجنتين الدفاع عن لقبها بالنواة الصلبة لفريق 2022 ومع مجموعة من اللاعبين الشباب الموهوبين جداً، قائلاً: «أعتقد أن هناك مزيجاً من اللاعبين الشباب ربما يفتقرون قليلاً للخبرة، لكن لديهم الكثير من الحماس ورغبة قوية في ارتداء القميص الوطني. أشعر أن هذا الفريق يسير على نحو جيد، وعلى الرغم من أننا نشعر أحياناً بأنه يتراخى، فإن بطولات كهذه تسهم في استعادة الفريق لأفضل مستوياته وتحفيزه مجدداً».

وأضاف: «في الأغلب يحدث التراخي خلال المباريات الودية، لكننا نتدرّب بوتيرة أقوى كل يوم مع زملائنا مقارنة بما يحدث في المباراة الودية نفسها، وأعتقد أن المفتاح يكمن في تلك الحصص التدريبية المكثفة، وأظن أنها كانت أحد أسباب تتويجنا بكأس العالم، ويحدث أيضاً أنه من الصعب الحفاظ على تلك الحدة التدريبية خمسة أيام في الأسبوع، وأحياناً نبدأ بالتراخي».