الأردن يٌفرط بالفوز على كوستاريكا في الدقائق الأخيرة

فرّط المنتخب الأردني بتقدمه 2-0 أمام نظيره الكوستاريكي وخرج بنتيجة التعادل 2-2، اليوم الجمعة، في مباراة ودية على ملعب «ماردن» بمدينة أنطاليا التركية، ضمن معسكره التدريبي الحالي استعدادا لمشاركته التاريخية في نهائيات كأس العالم 2026.

وسجل بهاء فيصل الهدف الأول لـ«النشامى» في الدقيقة 50، قبل أن يعزز إبراهيم صبرة التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 76، فيما قلّص منتخب كوستاريكا الفارق عبر ركلة جزاء في الدقيقة 83، قبل أن يدرك التعادل في الدقيقة 90.

ومن المقرر أن يخوض «النشامى» مباراة ودية ثانية أمام منتخب نيجيريا الثلاثاء المقبل على الملعب ذاته.

وتضم قائمة المنتخب 26 لاعبا هم: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، عبد الرحمن سليمان، عبدالله نصيب، يزن العرب، حسام أبو ذهب، محمد أبو النادي، سليم عبيد، يوسف أبو الجزر، أحمد عساف، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، محمد طه، إبراهيم سعادة، عامر جاموس، نزار الرشدان، نور الروابدة، يوسف قشي، محمد الداوود، محمود مرضي، موسى التعمري، إبراهيم صبرة، عودة الفاخوري، محمد أبو زريق، علي عزايزة، وبهاء فيصل.

ويستعد المنتخب الوطني لتسجيل مشاركته الأولى في تاريخ كأس العالم، بعدما أوقعته القرعة في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا.