بنتيجة ثقيلة.. منتخب مصر يحرج الأخضر السعودي

فاز المنتخب المصري لكرة القدم على مضيفه السعودي 4 / صفر في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الجمعة في إطار استعداداتهما للمشاركة في بطولة كأس العالم.

وتقدم المنتخب المصري بهدف سجله إسلام عيسى في الدقيقة الرابعة، وأضاف محمود حسن تريزيجيه الهدف الثاني في الدقيقة 16 ثم سجل أحمد سيد زيزو الهدف الثالث في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني سجل المنتخب المصري الهدف الرابع في الدقيقة 56 عن طريق عمر مرموش.

ويستعد المنتخبان للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

يتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة مع منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، فيما يتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة مع منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر وأوروجواي.