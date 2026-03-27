مالك نادي أميركي: محمد صلاح إضافة قيمة لأي فريق

أكد مالك نادي سان دييغو إف سي الأميركي رجل الأعمال المصري محمد منصور أن النجم محمد صلاح يمثل "إضافة قيّمة" لأي فريق، في ظل تصاعد التكهنات بشأن وجهته المقبلة بعد إعلان رحيله عن ليفربول نهاية الموسم.

وقال منصور، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية على هامش قمة "أعمال كرة القدم" في أتلانتا، إن صلاح يُعد "أحد أعظم اللاعبين في الوقت الحالي"، مشددا على أن أي ناد ينجح في التعاقد معه سيجني مكاسب فنية كبيرة.

يذكر أن محمد منصور، هو ملياردير مصري-بريطاني، تتجاوز ثروته 3 مليارات دولار، وفقا لمجلة فوربس.

وأعرب منصور عن فخره الكبير بصلاح، قائلا: "إنه مصدر اعتزاز لكل مصري، بعدما نجح في فرض نفسه كأحد أبرز نجوم كرة القدم عالميًا".

وأضاف: "أيا كانت وجهته المقبلة، سيُحدث تأثيرا كبيرا على الدوري والفريق الذي سينضم إليه".

ورغم الإشادة الكبيرة، تجنب منصور الكشف عن وجود تحركات رسمية من ناديه للتعاقد مع اللاعب، مؤكدًا أن قرارات التعاقد تعود للإدارة الفنية.

وتطرق منصور إلى فلسفة نادي سان دييغو، مؤكدا أن النجاح يقوم على العمل الجماعي وليس على نجم واحد، رغم اعترافه بقيمة اللاعبين الكبار.

وأشار إلى أن النادي، الذي انضم حديثا إلى الدوري الأميركي، نجح في تحقيق انطلاقة قوية، محققًا أرقاما لافتة في موسمه الأول.

واختتم بالقول: "كرة القدم لعبة جماعية في المقام الأول، وهذا ما نؤمن به في مشروعنا".