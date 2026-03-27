موقف كاسيميرو من مانشستر يونايتد.. "نهائي لا رجعة فيه"

لندن 27 مارس/آذار (د ب أ)- رفض كاسيميرو فكرة التراجع عن قراره بالرحيل عن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم بنهاية الموسم الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن كاسيميرو استعاد مستواه تحت قيادة مايكل كاريك، وسجل هدفين في آخر ثلاث مباريات له بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن مانشستر يونايتد في يناير/كانون الثاني أن كاسيميرو سيرحل عن النادي عندما ينتهي تعاقده بعد أن قضى أربعة مواسم في مانشستر يونايتد وشارك في أكثر من 150 مباراة.

وقال كاسيميرو (34 عاما) بعد خسارة المنتخب البرازيلي أمام فرنسا 1 / 2، في تصريحات موقع "ّذي أثلتيك": "مازلت استمتع كثيرا باللعب في مانشستر يونايتد".

وأضاف :" إنه أمر كبير، هذا الحب الذي أظهره لي المشجعون. لكنني أؤمن حقا بأن القرار اتخذ وانتهى. أعتقد أنها ستكون لحظات صعبة، هذه المباريات (الأخيرة) في مانشستر يونايتد".

وأثنى كاسيميرو، الذي لعب لعقد من الزمن مع ريال مدريد، على كاريك وتأثيره عليه منذ توليه تدريب الفريق بشكل مؤقت خلفا لروبين أموريم.

وقال اللاعب البرازيلي: "قبل كل شيء، مايكل متخصص في مركزي داخل الملعب، لقد كان لاعبا عظيما حقا".

وأكمل: "هذا يجعل كل شيء أكثر سهولة، وهو دائم التحدث معنا. أشعر أننا في وضع جيد حاليا في مانشستر، وهدفي الآن هو إعادة النادي إلى دوري أبطال أوروبا".

وفاز مانشستر يونايتد بسبع من آخر 10 مباريات ليقفز للمركز الثالث في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي، وسيواجه ليدز في مباراته القادمة يوم 13 نيسان.