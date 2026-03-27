مبالغ ضخمة.. الكشف عن الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن الجوائز المالية التي ستحصل عليها المنتخبات الـ48 المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في أميركا وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

وقال "فيفا" إن بطل العالم سيحصد حصة الأسد بجائزة مالية قدرها 50 مليون دولار، ويحصل الوصيف على 33 مليون دولار، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 29 مليون دولار، والرابع على 27 مليون دولار.

أما المنتخبات التي تبلغ ربع النهائي (من المركز الخامس إلى الثامن)، فستحصل على 19 مليون دولار لكل منتخب، في حين تنال الفرق التي تودع من دور الـ16 (من المركز التاسع إلى السادس عشر) مبلغ 15 مليون دولار.

وبالنسبة للمنتخبات التي تخرج من دور المجموعات (من المركز 17 إلى 32)، فقد تم تحديد مكافأة بقيمة 11 مليون دولار، بينما ستحصل المنتخبات التي تغادر البطولة مبكراً (من المركز 33 إلى 48) على 9 ملايين دولار لكل منها.

يذكر أن سبعة منتخبات عربية تأهلت رسمياً للمونديال هي: المغرب، الأردن، تونس، السعودية، قطر، الجزائر، مصر، مع احتمالية انضمام منتخب العراق عبر الملحق العالمي حال تخطى مباراة بوليفيا في الأول من إبريل المقبل.