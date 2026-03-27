مبابي يقود فرنسا للفوز على البرازيل

قاد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي منتخب بلاده للفوز على نظيره البرازيلي 2-1 في مباراة ودية الخميس في الولايات المتحدة، ضمن استعدادات الفريقين لنهائيات كأس العالم 2026.

وعلى الرغم من طرد دايو أوباميكانو في الدقيقة 55، نجح فريق المدرب ديدييه ديشان في تحقيق فوز معنوي مهم قبل انطلاق العرس الكروي في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بفضل هدفي مبابي (32) وأوغو إيكيتيكيه مهاجم ليفربول الانكليزي (65).

وقلّص غليسون بريمر النتيجة لأبطال العالم خمس مرات (78).

ورفع مبابي (27 عاما)، العائد حديثا من اصابة ابعدته لفترة عن صفوف ناديه ريال مدريد الاسباني، رصيده التهديفي الدولي إلى 56 هدفا في 95 مباراة، ليصبح على بُعد هدف واحد فقط من معادلة الرقم القياسي لأفضل هداف في "البلوز" والمسجل باسم أوليفييه جيرو (57 هدفا) الذي أعلن اعتزاله أخيرا.

وسبق ان التقى المنتخبان الفرنسي والبرازيلي أربع مرات في نسخات سابقة من كأس العالم، بما في ذلك نهائي كأس العالم 1998 عندما فازت فرنسا 3-0، وربع النهائي 2006 حين حقق المنتخب الفرنسي فوزا آخر بهدف تييري هنري.

لكن هذه المواجهة كانت الاولى بين المنتخبين منذ الودية التي جمعتهما في باريس قبل 11 عاما وانتهت لمصلحة البرازيل 3-1.

ويطمح البرازيليون في مشاركتهم المرتقبة في كأس العالم حيث سيلعبون ضمن مجموعة تضمّ المغرب واسكتلندا وهاييتي للمنافسة بقوة على لقبهم السادس القياسي تحت قيادة المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي (66 عاما).

ولن تكون الامور سهلة بالنسبة للبرازيل حيث أثبتت الهزيمة أمام فرنسا حاجة الـ "سيليساو" للمزيد من الوقت لمضاهاة المنتخبات العالمية الكبرى.

وخاض المنتخب البرازيلي المواجهة على وقع غياب العديد من لاعبيه الأساسيين، من بينهم حارس المرمى أليسون بيكر، ثنائي الدفاع غابريال وإيدر ميليتاو، لاعب الوسط برونو غيمارايش، إضافة إلى المهاجمَين رودريغو وإستيفاو.

في المقابل، غاب عن فرنسا وليام صليبا مدافع أرسنال الإنكليزي، في حين أنه خاض المواجهة بترسانة هجومية كاملة تقدمها مبابي إلى جانب ميكايل أوليسيه (بايرن ميونيخ الالماني) وعثمان ديمبيليه (باريس سان جرمان) الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن الموسم الماضي.

وكان ديمبيليه عند حسن ظن مدربه اذ هيأ الكرة التي افتتح منها مبابي التسجيل (32).

وطُرد أوباميكانو في مستهل الشوط الثاني بعدما اشهر الحكم الأميركي غيدو غونزاليس بوجهه بطاقة صفراء ثانية إثر العودة إلى حكم الفيديو المساعد (في أيه آر)، بعدما اعتبر أن مدافع بايرن ميونيخ حرم البرازيلي ويسلي من فرصة التسجيل إثر عرقلته على مشارف المنطقة.

ورغم النقص العددي، عزّز الفرنسيون تقدمهم عندما مرّر أوليسيه كرة متقنة لإيكيتيكيه داخل المنطقة لينجح الأخير في تسجيل هدفه الدولي الثاني (65).

وعمد ديشان إلى إراحة مبابي وإيكيتيكيه بعد التقدم بهدفين نظيفين، فاستغل البرازيليون تراجع الزخم الفرنسي لتقليص النتيجة من تسديدة من مسافة قريبة لبريمر إثر تمريرة من لويز هنريكي (78).

ويأمل أنشيلوتي ان يستعيد منتخب "السامبا" توازنه عندما يلتقي كرواتيا في اورلاندو الثلاثاء، في حين تخوض فرنسا وديتها الثانية في جولتها الاميركية أمام كولومبيا الأحد.