أسطورة الفورمولا 1 يوسع محفظته العقارية بالاستثمار في دبي

أكدت تقارير إعلامية أن السائق الإسباني فرناندو ألونسو يعيش حياة متكاملة تجمع بين النجاح الرياضي والاستثمار الذكي، بعيداً عن ضجيج حلبات السباق وأجواء المنافسة، إذ تمكن خلال مسيرته الطويلة في "الفورمولا 1" من بناء إمبراطورية مالية توفر له ولعائلته أماناً واستقراراً كبيرين، لافتة إلى أنه قام بتوسيع محفظته العقارية بالاستثمار في دبي.

وذكرت صحيفة "ديفنسا سنترال" أن موقع "سليبريتي نيت وورث" يقدر ثروة ألونسو بحوالي 260 مليون يورو، ناتجة عن الجوائز المالية التي حصل عليها طوال مسيرته إضافة إلى عقود الرعاية والشراكات المتنوعة، إلا أن قيمة ثروته الحقيقية تتعدى هذا الرقم، نظراً لنجاحه في إدارة استثماراته خارج المضمار.

وأوضحت: "يمتلك ألونسو مجموعة من المنازل الفخمة تشمل عقاراً رئيسياً قرب أوفييدو بقيمة تقارب 10 ملايين يورو، إلى جانب توسيع محفظته العقارية من خلال ممتلكات في موناكو وسويسرا ودبي، ما يعكس قدرته على تنويع ثروته والاستفادة من الاستثمارات العقارية على المستوى الدولي".

وزادت "من أبرز مشاريعه شركة الموضة الحضرية "كيموا"، التي أسسها عام 2017 ونجح في توسيع حضورها إلى أكثر من 100 دولة عبر المتاجر الإلكترونية والمنصات العالمية مثل "أمازون"."

وأضافت "في عام 2021 باع ألونسو 75% من الشركة لمؤسسة "ريفولوشن براندز" مع الاحتفاظ بنسبة 25%، ولا يزال سفيراً للعلامة رغم التحديات المالية التي تواجهها حالياً، كما أسس ألونسو فريق "إي سبورتس إف إيه ريسينغ جي 2" بالتعاون مع "لوجيتك" و"جي 2 إي سبورتس"، مما يعكس اهتمامه بعالم الرياضات الرقمية".

وأردفت "يعد مشروعه الأبرز خارج الحلبات هو متحف "سيركويتو فرناندو ألونسو" في ليانيرا، حيث يحتفظ بمركباته التاريخية وجوائزه وأهم قطع مسيرته الرياضية، إضافة إلى إدارة حلبة "كارتينغ" دولية تجذب الشباب والرياضيين".

في المقابل يمتلك ألونسو حصة بنسبة 10% في مشروب "راو سوبر درينك" الإيزوتونيك، الذي حقق حضوراً كبيراً في الأسواق الرياضية بفضل تركيزه على المنتجات الصحية والبيئية.

واختتمت: "بتوافر هذا التنوع الكبير في المشروعات والاستثمارات، بات فرناندو ألونسو نموذجاً للاعب محترف يجمع بين التفوق الرياضي والذكاء المالي، ويضع أسساً قوية لمستقبل أبنائه، خاصة مع قدوم مولوده الأول، ليضمن له حياة مريحة ومستقرة بعيداً عن ضغوط حلبة السباق".