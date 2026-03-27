الزمالك مهدد بالاستبعاد من بطولات إفريقيا

أكدت تقارير إعلامية أن نادي الزمالك المصري يواجه تهديداً حقيقياً بالغياب عن بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية لموسم 2026-27، بسبب أزمة الديون المتراكمة التي أدت لفرض 14 عقوبة منع من القيد من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأوضحت صحيفة الوطن أنه تتعلق هذه القضايا بمستحقات متأخرة لمدربين ولاعبين سابقين، بالإضافة إلى مديونيات لأندية خارجية تتجاوز قيمتها الإجمالية 5 ملايين دولار.

ووفقاً للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، يلتزم الزمالك بضرورة تسوية كافة نزاعاته المالية وسداد المديونيات العالقة قبل موعد أقصاه 31 مايو 2026.

وفي حال فشل الإدارة في إغلاق هذه الملفات قبل نهاية المهلة المحددة، سيُحرم النادي من الحصول على "رخصة الأندية المحترفة"، وهو شرط إلزامي للمشاركة في أي مسابقة قارية، مما يعني استبعاده رسمياً حتى وإن حقق مركزاً مؤهلاً في الدوري.

تأتي هذه الأزمة في وقت يتصدر فيه الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة، مما يضعه كمرشح أول للعودة إلى دوري الأبطال. ومع ذلك، يظل هذا الطموح الرياضي معلقاً بقدرة الإدارة على حل "المعضلة المالية" وتفادي مقصلة الاستبعاد القاري التي تلوح في الأفق.