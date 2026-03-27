الدوري الأميركي يرحب بقدوم صلاح.. ونصيحة التواصل مع ميسي

رحب مفوض الدوري الأميركي لكرة القدم بالمهاجم المصري محمد صلاح، إذا ما قرر الانتقال إلى الدوري الأميركي، بعد أن أعلن مغادرته لنادي ليفربول الإنجليزي نهاية هذا الموسم.

ويدرس محمد صلاح خياراته للموسم المقبل بعد أن قرر إنهاء رحلته مع ليفربول، وسط تكهنات تربط انتقاله إلى السعودية أو إلى الولايات المتحدة.

وتحدث مفوض الدوري الأمريكي دون غاربر عن إمكانية انتقال صلاح الموسم المقبل إلى البطولة، معلناً ترحيبه بقدومه.

وقال غاربر خلال ملتقى رياضي اقتصادي في أتلانتا: "سأحب بشدة أن يلتحق بدورينا بالتأكيد، يا له من لاعب عظيم سيشكل إضافة للدوري الأميركي، أنا مقتنع بأننا يمكننا أن نعرض عليه الأجواء التي تليق به".

وأضاف غاربر: "إذا قرر صلاح الانتقال للدوري الأميركي سنرحب به بأذرع مفتوحة، أنصحه بالتواصل مع ميسي ومولر ليرى مدى سعادتهما معنا، يلعبان بشكل جيد واندمجا تماما".

كما تحدث الرئيس والمدير التنفيذي لنادي نيويورك سيتي إف سي براد سيمس عن احتمال إنتقال صلاح إلى الدوري الأميركي.

وقال: "أود كثيرا أن يلعب لدينا محمد صلاح، لم نتحدث معه ولا مع محيطه، والأهم هو ما إذا كان يرغب في القدوم إلى الدوري الأميركي واللعب في نيويورك، لن نحاول إقناع أحد".