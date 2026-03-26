محمد صلاح.. النجم الذي أعاد ليفربول إلى مكانته بين الكبار بعد 30 عاماً من الغياب

نجاح محمد صلاح في قيادة ليفربول لاستعادة الدوري الإنجليزي بعد 30 عامًا لم يكن مجرد تتويج شخصي، بل لحظة تاريخية أعادت النادي إلى مكانته بين كبار الكرة الإنجليزية والعالمية، مؤكدة دور صلاح كلاعب مؤثر وقيادي لا يمكن تجاوزه في تاريخ «الريدز».

فبعد بعد غياب دام ثلاثة عقود عن صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، نجح النجم المصري محمد صلاح الذي أعلن مؤخرا رحيله عن قلعة «الأنفيلد» بنهاية الموسم الجاري، في قيادة ليفربول للفوز بلقب الدوري موسم 2019-2020، ليعيد أمجاد النادي التاريخي ويكتب اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ البريميرليج. ويمثل هذا الإنجاز تتويجًا لمسيرة صلاح المذهلة مع الفريق، التي بدأت عام 2017 قادمًا من روما الإيطالي، والتي تميزت بالأرقام القياسية والأهداف الحاسمة والألقاب الفردية والجماعية.

مسيرة محمد صلاح مع ليفربول وأبرز الإنجازات:

. تاريخ الانضمام: 2017 من روما مقابل 45 مليون دولار (34 مليون جنيه إسترليني).

. عدد المباريات: 435 مباراة في جميع المسابقات.

. عدد الأهداف: 255 هدفًا، ويحتل المركز الثالث في قائمة هدافي النادي خلف إيان راش (346) وروجر هانت (285).

. رقم قياسي: أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى 100 هدف في الدوري، في 51 مباراة فقط.

. تمريرات حاسمة: 119، منها 92 في الدوري الإنجليزي، رقم قياسي يتشاركه مع ستيفن جيرارد.

. أهداف أوروبية: 53 هدفًا، منها 48 في دوري أبطال أوروبا، ويشمل أسرع هدف في تاريخ المسابقة بعد 55 ثانية ضد ميدتيلاند عام 2020.

. أهداف ضد فرق معينة: أكبر عدد ضد مانشستر يونايتد (16 هدفًا) ثم توتنهام هوتسبر (14 هدفًا).

. هاتريك تاريخي: أول لاعب يسجل ثلاثية للفريق الضيف في مباراة بالدوري الممتاز على «أولد ترافورد» أكتوبر 2021 ضد مانشستر يونايتد.

الألقاب الجماعية مع ليفربول:

. دوري أبطال أوروبا: مرة واحدة (2019)

. كأس العالم للأندية: مرة واحدة (2019)

. الدوري الإنجليزي الممتاز: مرتان (2019-2020 و2024-2025)

. كأس إنجلترا: مرة واحدة (2022)

. كأس الرابطة: مرة واحدة (2022)

. كأس السوبر الأوروبي: مرة واحدة (2019)

الجوائز الفردية البارزة:

. لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي: مرتان (2017-2018 و2024-2025)

. جائزة الحذاء الذهبي: أربع مرات (رقم قياسي يتشارك مع تييري هنري)

. أفضل لاعب في العام من رابطة اللاعبين المحترفين وكُتّاب كرة القدم: عدة مرات

. لاعب الموسم في ليفربول: خمس مرات

الأرقام الدولية:

. عدد المباريات مع المنتخب المصري: 113

. عدد الأهداف: 65