موعد مباراة مصر والسعودية استعداداً للمونديال.. وهذا موقف محمد صلاح من المشاركة

يخوض المنتخبان السعودي والمصري الجمعة (الساعة 21:30 بتوقيت الإمارات) مباراة ودية دولية في كرة القدم على ملعب الإنماء بجدة، في إطار تحضيراتهما لنهائيات كأس العالم المقررة الصيف المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك .

ودخل المنتخب السعودي الأحد معسكراً داخليا في مدينة جدة، وذلك بقيادة المدرب الفرنسي هيرفيه رونار الذي وقع اختياره على 25 لاعبا، قبل أن يتم استبعاد سالم الدوسري وحسان تمبكتي وزكريا هوساوي بداعي الإصابة.

وشهدت قائمة الأخضر الجديدة، عودة قائده السابق سلمان الفرج، إلى جانب بعض الأسماء التي تألقت في الفترة الأخيرة.

أما منتخب مصر، فقد دخل معسكرا داخليا في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر بقيادة المدرب الوطني حسام حسن وبمشاركة 25 لاعبا، بينهم خمسة محترفين يتقدمهم هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو الإسباني الذي يشارك للمرة الأولى، في الوقت الذي يغيب فيه هداف ليفربول الإنجليزي القائد محمد صلاح بسبب الإصابة.

وتعرض صلاح الذي أعلن الأربعاء أنه سيغارد ليفربول في نهاية الموسم، الى الإصابة خلال فوز فريقه الإنكليزي على غلطة سراي التركي 4-0 في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وغاب عن المباراة الأخيرة أمام برايتون، وبالتالي عن قائمة المنتخب المصري للمباراتين الوديتين أمام السعودية في جدة وإسبانيا في برشلونة نهاية هذا الشهر.

وكانت المباراتان مقررتان في الدوحة على ملعبي أحمد بن علي ولوسيل ضمن مهرجان قطر الذي كان يتضمن مباريات ودية اخرى اضافة الى "فيناليسيما" بين اسبانيا والارجنتين، لكن الحرب المندلعة في الشرق الاوسط منذ فبراير الماضي أدت إلى إلغائه.

وسيخوض المنتخب السعودي في 31 الحالي لقاء وديا آخر يجمعه بمضيفه الصربي الذي كان مشاركا أيضا في مهرجان قطر.

ويلعب "الأخضر" في نهائيات المونديال ضمن المجموعة الثامنة التي تضم العملاقين الإسباني والأوروغوياني إضافة إلى الرأس الأخضر، فيما يلعب المنتخب المصري في المجموعة السابعة مع بلجيكا ونيوزيلندا وإيران التي تبقى مشاركتها غير محسومة في ظل الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.