تأجيل قرعة نهائيات كأس آسيا 2027



تأجلت قرعة نهائيات كأس آسيا 2027 لكرة القدم والتي كانت مقررة في 11 أبريل في السعودية المضيفة، إلى أجل غير مسمى بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما أعلن الاتحاد القاري للعبة الخميس.

ولم يحدد الاتحاد الآسيوي موعدا جديدا للقرعة، في وقت شهدت المسابقات الآسيوية للأندية اضطرابات بسبب الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران وتداعياتها على دول الخليج.

وكان من المقرر أن تُجرى القرعة في 11 أبريل في الرياض، لكنها أُرجئت "بعد دراسة متأنية لضمان حضور جميع الأطراف المعنية من دون عوائق"، وفق بيان الاتحاد الآسيوي.

وأضاف "سيتم الإعلان عن أي تحديثات بشأن الترتيبات الجديدة للقرعة النهائية في الوقت المناسب".

واشتعلت الحرب في الشرق الأوسط نهاية الشهر الماضي. فبعد ضربات أميركية-إسرائيلية متواصلة على طهران ردت الأخيرة بصواريخ ومسيرات في كل اتجاه دول الخليج مستهدفة الوجود الأميركي ولكن أيضا منشآت طاقة وعدة مدن إسرائيلية.

ومن المقرر أن تُقام النسخة التاسعة عشرة من كأس آسيا بين 7 يناير و5 فبراير 2027.

وتستضيف الرياض وجدة والخبر مباريات البطولة التي ستقسم فيها المنتخبات الـ24 المشاركة إلى ست مجموعات من أربعة منتخبات كل منها.