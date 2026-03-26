حقيقة فحص الركبة الخطأ لنجم ريال مدريد مبابي

نفى المهاجم الفرنسي كيليان مبابي العائد من إصابة في الركبة، الأربعاء ما تردّد عن أنّ ريال مدريد الإسباني أجرى فحصا للركبة الخطأ، مؤكّدا أن هذه المعلومة "غير صحيحة".

وقال المهاجم في مؤتمر صحافي عشيّة المباراة الودية بين فرنسا والبرازيل على ملعب "جيليت ستاديوم" في فوكسبورو "المعلومة التي تقول إنهم فحصوا الركبة الخطأ ليست صحيحة".

وأضاف "قد أكون مسؤولا بطريقة غير مباشرة لأنني لم أُحسن التواصل، وعندما لا توضّح ما لديك وما يحدث لك، تُفتح الأبواب أمام التأويلات، والجميع يستغلّ الثغرة، هذا جزء من اللعبة".

وكانت الصحافة الإسبانية والفرنسية قد ذكرت أن مبابي، المصاب في الركبة اليسرى، خضع لفحص الركبة اليمنى من قبل الطاقم الطبي لريال مدريد، ما كان سيؤخر تقييم إصابته.