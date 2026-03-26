4 وجهات محتملة لمحمد صلاح بعد رحيله عن ليفربول

بدأت التكهنات بالوجهة القادمة لنجم ليفربول، محمد صلاح، الذي أعلن رحيله عن جدران النادي الإنجليزي في نهاية الموسم الجاري، بعد تسعة مواسم أسطورية قضاها مع الفريق.

وشارك صاحب قميص رقم 11 في 435 مباراة مع ناديه الإنجليزي، وسجّل 255 هدفاً ليصبح ثالث أفضل هدّاف في تاريخ النادي.

كما فاز بجائزة الحذاء الذهبي للدوري أربع مرات، وفاز مع ليفربول بلقب الدوري في موسمَي 2019-2020، و2024-2025، إضافة إلى فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2019. وتشمل إنجازاته بقميص «الريدز» أيضاً الفوز بمونديال الأندية، والكأس السوبر الأوروبية، وكأس إنجلترا، وكأس الرابطة. لكن بعد تراجع كبير في مستواه هذا الموسم، حيث سجّل خمسة أهداف فقط في 22 مباراة بالدوري، سيبحث النجم المصري البالغ من العمر 33 عاماً عن وجهة جديدة في الصيف.

ونشرت صحيفة «إندبندنت» تقريراً مطولاً عن أربع وجهات محتملة لصلاح، يقول إن الخيار الأنسب لنجم ليفربول هو إتمام انتقاله المنتظر إلى السعودية، ورجحت انتقاله إلى اتحاد جدة الذي لطالما اهتم به أكثر من أقرانه الهلال والنصر وأهلي جدة، ولفتت الصحيفة إلى أن صلاح بإمكانه أيضاً السير على خطى النجوم المخضرمين بالانتقال إلى الدوري الأميركي لكرة القدم، وأكدت أن اللعب في الدوري الأميركي هو أكثر خيار يجذب صلاح في الوقت الحالي.

وقالت الصحيفة إنه من المحتمل أن ينتقل صلاح إلى إنتر ميامي الذي يتمتع بقدرة كبيرة على استقطاب النجوم الكبار، ليجاور كلاً من ليونيل ميسي ولويس سواريز.

وأشارت الصحيفة إلى إمكانية انتقال صلاح إلى باريس سان جيرمان الذي يملك قوة شرائية هائلة، وأشارت إلى أن النادي الفرنسي ربما يكون ضمن الأندية الراغبة في ضمه.

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول إن ريال مدريد يبقى أيضاً وجهة محتملة، ولطالما ارتبط صلاح بالانتقال إلى صفوفه في قمة مستواه.