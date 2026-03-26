«بروفة» من العيار الثقيل بين البرازيل وفرنسا

يحط منتخبا البرازيل وفرنسا الرحال في الولايات المتحدة، لخوض مباراة دولية ودية من العيار الثقيل، على ملعب جيليت ستاديوم قرب بوسطن، اليوم، في الساعة 12:00 مساء بتوقيت الإمارات، وستكون المباراة أشبه بـ«بروفة» للوقوف على جاهزيتهما البدينة والفنية استعداداً لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، ووجد المنتخبان المصنفان في المركزين الخامس والثالث عالمياً في أميركا للتأقلم مع الأجواء التي تنتظرهما في يونيو ويوليو.

وسيكون ملعب فريق نيو إنغلاند باتريوتس، مسرحاً للمواجهة الأولى بين المنتخبين منذ 11 عاماً، حين قلبت البرازيل تأخرها وفازت 3-1 ودياً على ملعب فرنسا عام 2015، بأهداف أوسكار ونيمار ولويز غوستافو.