لجنة مسابقات الدوري الإسباني تصدر عقوبة على فالفيردي خلافاً لتفسير الحكم

قررت لجنة المسابقات برابطة الدوري الإسباني لكرة القدم إيقاف فيدريكو فالفيردي، نجم ريال مدريد، مباراة واحدة بسبب طرده ببطاقة حمراء مباشرة حصل عليها خلال مواجهة الديربي أمام أتلتيكو مدريد.

وكان من المتوقع إيقاف فالفيردي لمباراتين بناءً على تفسير الحكم، لكن اللجنة فرضت الحد الأدنى من العقوبة، ليغيب نجم ريال مدريد عن مباراة مايوركا، المقرر لها يوم 4 أبريل.

وحصل لاعب ريال مدريد على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 77 من الديربي بداعي عرقلة لاعب المنافس بدون كرة وبقوة مفرطة.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أنه بناء على تفسير الحكم، كان من المتوقع إيقاف فالفيردي مباراتين، لكن لجنة المسابقات قررت تطبيق الحد الأدنى من العقوبة وتخفيضها إلى مباراة واحدة.

وأضافت أن تخفيض العقوبة جاء رغم تأييد اللجنة الفنية للحكام قرار حكم الساحة خلال مراجعة الحالة.

وطعن نادي ريال مدريد ضد طرد فالفيردي، ولكن دون جدوى، وسيجدد النادي المدريدي محاولاته أمام لجنة الاستئناف لإلغاء العقوبة، ولكن كل المؤشرات لا توحي بنجاح هذا المسعى .