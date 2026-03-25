هالاند يفاجئ بلدته في النرويج بهدية تاريخية.. تبرع لها بكنز كنز من القرن 16

تبرع مهاجم مانشستر سيتي إرلينج هالاند ‌بمخطوطة ​نادرة تعود إلى القرن السادس عشر وتضم ملحمة من تراث الفايكنج إلى مسقط رأسه في النرويج. وكان الدولي النرويجي ووالده، ألف-إنج هالاند، قد اشتريا في ديسمبر الماضي نسخة تعود لعام 1594 من سلسلة قصص المؤرخ والشاعر سنوري ستورلوسون في مزاد ‌علني مقابل 1.3 مليون كرونة نرويجية (133636 دولارا)، وهو رقم قياسي وطني في ‌مبيعات الكتب، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة ‌والتلفزيون النرويجية أمس الثلاثاء.

وسيُعرض المجلد، ‌الذي يوثق تاريخ ‌ملوك الشمال في العصور الوسطى، بشكل دائم في ​المكتبة المحلية ‌في بلدية ​تايم. وقد حرص هالاند على اقتناء المخطوطة لضمان بقائها في مسقط رأسه، كي يتسنى للسكان قراءة القصص ​التاريخية المرتبطة بجذورهم.

وقال هالاند وفق ما نقلته وسائل الإعلام النرويجية "أنا أعيش حلمي، لكن للأسف هذا الحلم متاح لعدد قليل فقط. رأيت كيف تمنح الكتب الكثيرين القدرة على الحلم وتحقيق أحلامهم".

وتضيف هذه الخطوة فصلا جديدا إلى سيرة أفضل ‌هداف في تاريخ النرويج، فيما يستعد اللاعب البالغ من ​العمر 25 عاما لقيادة منتخب بلاده في أول مشاركة له في كأس العالم منذ 28 عاما، وذلك في ​يونيو المقبل.