موعد السهرة الكروية الكبيرة بين البرازيل وفرنسا في "بروفة" كأس العالم

يحط منتخبا البرازيل وفرنسا الرحال في الولايات المتحدة لخوض مباراة دولية ودية من العيار الثقيل الخميس (الساعة 12:00 مساء بتوقيت الإمارات) ستكون أشبه بـ"بروفة" للوقوف على جاهزيتهما البدينة والفنية استعداداً لنهائيات كأس العالم لكرة القدم.

ومع بقاء أقل من ثلاثة أشهر على صافرة الانطلاق، يتواجد المنتخبان المصنفان في المركزين الخامس والثالث عالميا في بلاد "العام سام" للتأقلم مع الأجواء التي تنتظرهما في يونيو ويوليو، ويتواجهان الخميس على ملعب جيليت ستاديوم قرب بوسطن.

وسيكون ملعب فريق نيو إنغلاند باتريوتس الذي يخوض غمار منافسات دوري كرة القدم الأميركية "أن أف أل"، مسرحا للمواجهة الأولى بين المنتخبين منذ 11 عاما، حين قلبت البرازيل تأخرها وفازت 3-1 وديا على ملعب فرنسا عام 2015 بأهداف أوسكار ونيمار ولويز غوستافو.

تعثرت البرازيل خلال تصفيات قارة أميركا الجنوبية حيث تعرضت لست هزائم في 18 مباراة أنهتها بالمركز الخامس في المجموعة المشتركة، لكنها تأمل في أن يمنحها تعيين المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي فرصة حقيقية لنيل لقبها العالمي السادس وتعزيز رقمها القياسي، والأول لها منذ مونديال 2002.

وبعد هذه المباراة يتوجه المنتخب البرازيلي إلى أورلاندو في فلوريدا لودية جديدة هذه المرة أمام كرواتيا في 31 الشهر الحالي، وهو المنتخب الذي أطاح به من ربع نهائي مونديال قطر 2022.

طغى غياب النجم نيمار، أفضل هداف في تاريخ السيليساو (79 هدفا في 128 مباراة دولية) الذي يبلغ 34 عاما ولم يرتدِ القميص الصفراء منذ أكتوبر 2023، على هاتين الوديتين، وشكّل مادة دسمة للصحافة المحلية والعالمية.

وقال أنشيلوتي ردا على سؤال حول استبعاد النجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي، والعائد إلى البرازيل عبر بوابة سانتوس "الأمر بدني وليس فنيا. مع الكرة هو رائع، لكنه يحتاج للتحسن بدنيا. لأنه في نظرنا ونظر الجهاز الفني ليس في جاهزيته الكاملة. عليه مواصلة العمل ليعود إلى جاهزية بنسبة 100 بالمئة".

وفي غياب نيمار، تصدر فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الإسباني المشهد في بلاد السامبا، فيما يغيب آخرون مرشحون لأدوار مهمة في المونديال مثل زميله في النادي الملكي رودريغو وحارس مرمى ليفربول الانكليزي أليسون بيكر ومدافع أرسنال الانكليزي غابريال ماغاليش ولاعب وسط نيوكاسل الانكليزي برونو غيمارايش بسبب الاصابة.

ويبرز أيضا في قائمة أنشيلوتي اسم الشاب ريان ابن الـ19 ربيعا الذي استدعاه الإيطالي للمرة الأولى بعد تألقه في الدوري الإنكليزي الممتاز مع بورنموث منذ انتقاله إليه في يناير قادما من فاسكو دا غاما.



مبابي جاهز للحسم

في فرنسا، تتسلط الأضواء على زميل فينيسيوس في ريال المهاجم كيليان مبابي، قائد "البلوز" الذي حرص على التواجد في هذه الرحلة بعد تعافيه من إصابة في الركبة وعودته للعب مع النادي الملكي الأسبوع الماضي.

وبعد تصاعد المخاوف في فرنسا بشأن حالته البدنية، أكد مبابي أن غيابه عن المونديال أو عن نهاية الموسم مع ناديه لم يكن يوما مطروحا.

وقال الاثنين قبل سفر المنتخب إلى الولايات المتحدة: "لقد أصبحت الإصابة خلفي. كنت أتبع برنامجا تدريجيا للعودة. آمل في أن أشارك خلال هذه الفترة الدولية وأن أكون حاسما من جديد".

وشهدت فرنسا انسحاب مدافع أرسنال وليام صليبا بسبب الإصابة، واستدعاء ماكسنس لاكروا لاعب كريستال بالاس الإنكليزي بدلا منه. ويقيم المنتخب في الفندق نفسه ببوسطن حيث سيعسكر خلال كأس العالم.

وستكون النسخة المقبلة من كأس العالم محطة وداعية للمدرب ديدييه ديشان بعد 14 عاما في منصبه، مع توقعات واسعة بأن يخلفه زين الدين زيدان.

وقال رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو لصحيفة "لو فيغارو" هذا الأسبوع ردا على سؤال حول خليفة ديشان "أعرف اسمه". من دون أن يعلن رسميا ما إذا كان المدرب المطروح هو زيدان، رغم صعوبة تصوّر بديل آخر.

أقيم آخر لقاء رسمي بين المنتخبين في ربع نهائي مونديال 2006 حين فازت فرنسا 1-0 بهدف تييري هنري وبأداء ساحر من زيدان.

وإذا تصدر المنتخبان مجموعتيهما في كأس العالم المقبلة كما هو متوقع، فلن يلتقيا إلّا في النهائي.

يسعى المنتخبان لبلوغ قمة أحلامهما في المونديال، في حين ستكون مباراة الخميس اختبارا مهما لقياس مدى جاهزيتهما قبل اقتراب موعد انطلاق العرس الكروي.