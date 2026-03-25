مكاسب وخسائر ليفربول ومحمد صلاح مالياً من انتهاء عقد اللاعب مبكراً

ستكون الخسائر المالية للمصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي بإنهاء عقده مبكراً كبيرة.

ورغم ذلك فإنها لا تقارن على الإطلاق بخسائر نادي ليفربول الذي سيضطر للتخلي عن أفضل هداف لديه في السنوات الثماني الأخيرة بشكل مجاني.

وأعلن محمد صلاح عن إنهاء عقده مع ليفربول أمس، في مفاجأة مدوية خاصة أن ارتباطه بالنادي يمتد حتى 2027.

وبالنظر للراتب الذي يتقاضاه صلاح فهو يحصل على 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وفقاً لصحيفة "غارديان" البريطانية.

وبالتالي فإن صلاح سيخسر ما إجماليه سنوياً 20.8 مليون جنيه إسترليني وهي قيمة راتبه في موسم 2026-2027 الذي لن يرتدي فيه قميص الحمر.

في المقابل فإن ليفربول خسر لاعب تبلغ قيمته السوقية بحسب موقع "ترانسفر ماركت" العالمي 30 مليون يورو.

ولكن بالنظر بشكل واقعي لحجم الخسائر فإن الطرفين لم يخسرا على أرض الواقع، بداية فإن محمد صلاح لديه عروض من الخليج براتب أعلى مما كان يتقاضاه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولقد ارتبط اسم صلاح منذ صيف 2023 وحتى الآن بالدوري السعودي للمحترفين الذي ظل في آخر 3 سنوات يتعاقد مع نخبة نجوم كرة القدم العالمية.

أما فيما يخص ليفربول فلم يكن منطقياً أن يدفع نادي أوروبي مبلغ 30 مليون يورو في لاعب سيصل في 15 يونيو المقبل إلى 34 عاماً.

بل كان يتوقع أن تقل قيمة صلاح بنهاية الموسم الحالي عن الثلاثين مليون يورو مع كبر سنه في الجهة المقابلة، إضافة إلى ذلك فإن خروج لاعب براتب صلاح الضخم، أحد اللاعبين الأعلى أجراً في إنجلترا، سيوفر سيولة نقدية للريدز على مستوى الرواتب.