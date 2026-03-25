مبابي جاهز لخوض المباريات كافة قبل كأس العالم

قال المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي إنه تعافى ​تماماً من إصابة في ركبته، ويريد خوض كل المباريات المتبقية لفريقه ريال مدريد حتى نهاية الموسم في إطار الاستعداد لكأس العالم لكرة القدم.

وغاب مبابي (27 عاماً) عن أربع مباريات في الدوري الإسباني في 2026، بسبب مشكلة مزمنة في الركبة منذ الموسم الماضي، لكنه شارك بديلاً في الدقيقة 64 خلال فوز ريال مدريد ‌3-2 على جاره أتليتيكو يوم الأحد الماضي.

وتم استدعاء مبابي لقائمة فرنسا لخوض ‌مباراتين وديتين ضد البرازيل يوم غدٍ الخميس، ثم كولومبيا بعد ثلاثة ​أيام في الولايات المتحدة ​التي تشارك في استضافة كأس العالم 2026 من 11 يونيو إلى 19 يوليو مع كندا ​والمكسيك.

وقال المهاجم الفرنسي لصحيفة آس الإسبانية «تعافيت بنسبة 100%. أعددت نفسي لآخر نسختين لكأس العالم بأفضل طريقة ممكنة، عن طريق خوض المباريات، وتسجيل الأهداف، والفوز بالألقاب، والقتال حتى الدقيقة الأخيرة من أجل فريقي، وسأفعل الشيء ذاته هذا العام حتى أكون في أفضل مستوى ممكن خلال كأس ​العالم».

وستلعب فرنسا في المجموعة التاسعة في كأس العالم إلى جانب النرويج والسنغال والمتأهل من الملحق العالمي.