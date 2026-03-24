مفاجأة.. محمد صلاح يعلن ختام مشواره مع ليفربول

فجّر النجم المصري محمد صلاح، هداف ونجم ليفربول، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أعلن عن نهاية مشواره مع الفريق الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي، واضعاً حداً لمسيرة حافلة بالإنجازات داخل جدران "الريدز".

وكشف صلاح عن قراره من خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة إنستغرام، أكد خلاله أن الموسم الجاري سيكون الأخير له بقميص ليفربول، في رسالة مؤثرة لجماهير النادي.

وقال صلاح في رسالته: "للأسف اليوم جاء… الموسم الحالي هو آخر موسم لي مع ليفربول. لم أتخيل أن يأتي هذا اليوم أو أن أقول ذلك. لا تتخيلون ماذا تمثل لي هذه المدينة بالنسبة لي… المدينة، النادي، الجمهور… أصبحوا جزءًا من حياتي".

وأضاف: "نادي ليفربول ليس مجرد نادٍ، بل هو تاريخ كبير"، مشيراً إلى عمق ارتباطه بالنادي وجماهيره، بعد سنوات من التألق والنجاحات.

ووجّه النجم المصري رسالة شكر إلى جميع من عمل معهم داخل النادي، سواء في الماضي أو الحاضر، مؤكدًا أن قرار الرحيل لم يكن سهلًا، قائلاً: “الرحيل ليس سهلاً بالنسبة لي… لقد منحوني أجمل أيام حياتي”.

ومن المنتظر أن يفتح إعلان صلاح باب التكهنات حول وجهته المقبلة، في ظل اهتمام عدد من الأندية العالمية بالحصول على خدماته، بعد مسيرة استثنائية جعلته أحد أبرز أساطير ليفربول في العصر الحديث