أشرف حكيمي يحلم بالعودة إلى ريال مدريد

يبدو النجم المغربي الدولي أشرف حكيمي، ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، منفتحا على العودة لناديه السابق ريال مدريد الإسباني، وفقا لتقرير صحفي، اليوم الثلاثاء.

وبحسب الصحفي رامون ألفاريز دي مون، من (راديو ماركا)، فإن حكيمي مستعد للضغط من أجل هذه الخطوة.

وكتب دي مون على حسابه الرسمي في موقع (إكس) للتواصل الاجتماعي: "أشرف حكيمي يرغب في العودة إلى ريال مدريد وهو مستعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام الصفقة".

وأشار الصحفي أيضا إلى أنه على الرغم من أن عقد حكيمي الحالي مع فريق العاصمة الفرنسية، الذي يمتد حتى عام 2029، يمثل عقبة دون تحقيق حلمه، فإن تحسن العلاقات بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان ربما يلعب دورا محوريا في تسهيل المفاوضات.

وتفيد التقارير بتحسن العلاقات بين الناديين بعد أن تصالح فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد والقطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، عقب انهيار مشروع دوري السوبر الأوروبي.

ورحل حكيمي، الذي تدرج في أكاديمية ريال مدريد، عن النادي الملكي لينضم إلى إنتر ميلان الإيطالي بعد فترة إعارة ناجحة في بوروسيا دورتموند الألماني.

وربما يتأثر احتمال عودة حكيمي بوجود المهاجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي في ملعب (سانتياجو برنابيو)، نظراً للعلاقة الوطيدة بين اللاعبين.

ورغم ما تردد من رغبته في العودة إلى ريال مدريد، فإن حكيمي يركز حالياً على إنهاء الموسم بقوة مع باريس سان جيرمان، حيث يتطلع الفريق للاحتفاظ بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي.