غريزمان ينضم إلى الدوري الأميركي الموسم المقبل

أعلن نادي أتلتيكو مدريد انضمام هدافه التاريخي أنطوان غريزمان مهاجم الفريق إلى نادي أورلاندو سيتي الأميركي الموسم المقبل.

وأشار أتلتيكو إلى أن غريزمان الذي أحرز 211 هدفا في 488 مباراة مع الفريق الإسباني، سافر مؤخرا إلى أورلاندو بموافقة النادي لإتمام انتقاله للفريق الأميركي لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم ثالث.

وقال النادي المدريدي في بيان رسمي «لقد توصلنا لاتفاق مع أورلاندو بشأن انتقال غريزمان إلى النادي الأميركي اعتبارا من الموسم المقبل».

وأضاف مارك ويلف، مالك النادي الأمريكي ورئيسه «انضمام أنطوان إلى أورلاندو لحظة تاريخية ليس فقط لنادينا، بل للمدينة وجماهيرنا والدوري الأمريكي لكرة القدم».

وأضاف «إنه من أكثر اللاعبين موهبة ونجاحا بين أبناء جيله، وانضمامه إلى أورلاندو سيتي يعكس رسالة وثقافة نادينا».

وانضم غريزمان، الفائز بكأس العالم مع منتخب فرنسا عام 2018 والوصيف في النسخة الأخيرة عام 2022 قبل اعتزاله اللعب الدولي إلى أتلتيكو مدريد قادما من ريال سوسيداد في 2014.

انتقل النجم الفرنسي المخضرم إلى برشلونة في 2019 ثم عاد إلى أتلتيكو مدريد مجددا بعد عامين في 2021.