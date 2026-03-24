استبعاد كييزا من منتخب إيطاليا

استُبعد المهاجم فيديريكو كييزا من تشكيلة المنتخب الإيطالي الذي يستعد لخوض نصف نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026 في كرة القدم أمام إيرلندا الشمالية، نظراً إلى عدم جاهزيته للعب، وفقاً لما أعلن عنه الاتحاد الإيطالي للعبة أمس.

وقال الاتحاد، في بيانه، إن مهاجم ليفربول كييزا «لم يُعتمد للمشاركة في المباراتين المقبلتين»، بالإشارة إلى المواجهة أمام إيرلندا الشمالية في نصف نهائي الملحق، ثمّ في حال الفوز أمام ويلز أو البوسنة والهرسك الأسبوع المقبل.

وتُواجه إيطاليا نظيرتها إيرلندا الشمالية على ملعب أتالانتا في برغامو.