العراق يُجري تمرينه الأول في المكسيك استعداداً لملحق المونديال

أجرى منتخب العراق، أمس، تمرينه الأول في مدينة مونتيري المكسيكية، استعداداً لمواجهة الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام ضمن الملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026، وفقاً لموقع الاتحاد المحلي لكرة القدم.

وبدأت صفوف منتخب «أسود الرافدين» تكتمل تباعاً، بانضمام ثلاثة من اللاعبين المحترفين في الأندية الأوروبية من أصل 15 لاعباً استدعاهم المدرب الأسترالي غراهام أرنولد.

وانضم اللاعبون المحترفون، أمير العماري وميرخاس دوسكي وحسين علي، إلى قائمة الملتحقين بالتشكيلة بعد إكمال التزاماتهم مع أنديتهم، بانتظار انضمام بقية المحترفين الذين وجّه إليهم أرنولد الدعوة للانضمام.

وتضم قائمة منتخب العراق 15 محترفاً، وهم - بالإضافة إلى الثلاثي المذكور - زيد تحسين وريبين سولاقا وإبراهيم بايش وعلي الحمادي وماركو فرج وزيدان إقبال وإيمار شيّر ومهند علي ويوسف الأمين وعلي جاسم وكيفن يعقوب وفرانس بطرس. ويواجه منتخب العراق الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام، في 31 من الشهر الجاري. واستدعى أرنولد 28 لاعباً لقائمة «أسود الرافدين»، تحضيراً للقاء المصيري والذي يسعى العراق إلى حسمه لبلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعد مشاركة يتيمة في مونديال المكسيك عام 1986. وكان وفد منتخب العراق وصل، الأحد، إلى مدينة مونتيري قادماً من العاصمة الأردنية عمّان بعد أن أمّن الاتحاد الدولي لكرة القدم، طائرة خاصة لنقله.