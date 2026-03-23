غضب في ريال مدريد بعد "حمراء فالفيردي".. وخبير تحكيمي يحسم الجدل! (فيديو)

أثارت البطاقة الحمراء المباشرة التي تعرض لها نجم ريال مدريد، الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي خلال مباراة النادي الملكي مع غريمه الجار أتلتيكو مدريد في الجولة 29 من الدوري الإسباني (3-2)، الأحد، جدلاً واسعاً، فمراقبون ومحللون اعتبروا الطرد مجحفاً في حق قائد "الميرينغي"، في وقت أكد خبير تحكيمي صحة قرار الحكم.

وقال الخبير التحكيمي الإسباني بيريز بورول لصحيفة "ماركا" إن "قرار الحكم كان صائبا ولا يحتمل التأويل، نظرا لطبيعة التدخل العنيف من الخلف دون أي فرصة للعب على الكرة".

وكان فالفيردي قد حصل على البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 77، عقب تدخله على لاعب أتلتيكو مدريد أليكس باينا، ما يعد غيابه في الفترة المقبلة في غاية الحساسية نظراً لأهميته مع الفرق الملكي.

Real human beings are saying Valverde didn’t deserve a red card for this 😂



pic.twitter.com/mzRzwlXDeW — MessiMania (@M10Update) March 22, 2026

وأوضح الخبير التحكيمي: "التدخل استوفى جميع معايير الطرد المباشر، فالركلة جاءت من الخلف وبعيدة تمامًا عن الكرة، ما يجعل قرار الحكم خوسيه لويس مونويرا مستحقا".

وما أثار غضب جمهور ريال مدريد أن حكم المباراة لم يشهر بطاقة حمراء في وجه لاعب أتلتيكو مدريد في حالة مشابهة كانت تستوجي ذلك للتدخل العنيف ضد فالفيردي نفسه!.

🚨ESCÁNDALO MUNDIAL:



Hay una entrada EXACTAMENTE IGUAL de Ruggeri sobre Federico Valverde en este mismo partido que la entrada por la que fue expulsado el uruguayo.



El jugador del Atleti solo vio amarilla.



El jugador del Atleti solo vio amarilla.

Esto es prevaricación en la Negreira League. — March 22, 2026

يذكر أن الحكم كتب في تقريره أن "فالفيردي ركل الخصم، دون أن يكون في نطاق ضرب الكرة، باستخدام قوة مفرطة"، ما استوجب طرده في وقت ذكرت تقارير إسبانية بأن نادي ريال مدريد سوف يستأنف ضد قرار الحكم.