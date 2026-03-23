خبر حزين لعشاق المنتخب الإيطالي

استُبعد المهاجم فيديريكو كييزا من تشكيلة المنتخب الإيطالي الذي يستعد لخوض نصف نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026 في كرة القدم أمام إيرلندا الشمالية، نظرا إلى عدم جاهزيته للعب، وفقا لما أعلن الإتحاد الإيطالي للعبة الإثنين.

وقال الاتحاد المحلي في بيانه إن مهاجم ليفربول الإنكليزي كييزا "لم يُعتمد للمشاركة في المباراتين المقبلتين"، بالإشارة إلى المواجهة أمام إيرلندا الشمالية في نصف نهائي الملحق، ثمّ في حال الفوز أمام ويلز أو البوسنة والهرسك الأسبوع المقبل.

وتُواجه إيطاليا نظيرتها ايرلندا الشمالية على ملعب أتالانتا في برغامو، طامحة للحفاظ على آمالها بخطف إحدى البطاقات المؤهلة إلى كأس العالم وتلافي الغياب للمرة الثالثة تواليا عن النهائيات.

ولم يُحدّد الاتحاد الإيطالي نوعية إصابة ابن الـ 28 عاما والتي تُعد نكسة إضافية لمسيرة اللاعب الذي كان يُعد يوما من أبرز المواهب الإيطالية.

وكان كييزا الذي يدخل غالبا من دكة بدلاء ليفربول، أحد نجوم الـ "أتزوري" خلال تتويجه بكأس أوروبا 2020، لكنه لم يشارك مع منتخب بلاده منذ المحطة المخيبّة في حملة الدفاع عن اللقب في كأس أوروبا 2024.

واستُدعي مهاجم بولونيا، نيكولو كامبياغي لتعويض كييزا، في حين يسعى المدافع أليساندرو باستوني ومهاجم أتالانتا جانلوكا سكاماكا للتعافي سريعا بغية المشاركة في مباراة الخميس.