تعرف إلى الوجهة الجديدة لنجم أتلتيكو مدريد غريزمان

بات المهاجم الفرنسي الدولي لأتلتيكو مدريد الإسباني أنطوان غريزمان، قريبا من الانضمام إلى أورلاندو سيتي الأميركي خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفق ما أفاد مصدران مقربان من المفاوضات.

وأفاد مصدر أول أن غريزمان حصل على إذن من أتلتيكو مدريد للسفر إلى فلوريدا خلال فترة التوقف الدولي من أجل إنهاء الاتفاق تمهيدا لانتقاله هذا الصيف، مؤكدا معلومات تطرّقت إليها عدة وسائل إعلام.

وأكد مصدر ثان مقرّب من اللاعب أنّ الفرنسي "مخوّل من النادي التوجّه إلى أورلاندو في أيام راحته من أجل المضي قدما في المباحثات المتعلقة بمستقبله".

ويُجري بطل العالم 2018 منذ أسابيع محادثات مع النادي الأميركي الذي يملك "حقوق الاكتشاف" الخاصة باللاعب، وهو نظام معمول به في الدوري الأميركي يمنح أولوية التعاقد لناد معيّن.

وكان أتلتيكو مدريد قد أغلق الباب مطلع الشهر الحالي أمام رحيل لاعبه الفرنسي خلال الموسم، في ظل استمرار فترة الانتقالات الأميركية المفتوحة حتى 26 مارس.

ويستعد غريزمان الذي احتفل السبت ببلوغه عامه الخامس والثلاثين، والهدّاف التاريخي لأتلتيكو (211 هدفا)، للالتحاق أخيرا بالدوري الأميركي هذا الصيف، بعدما ارتبط اسمه بالانتقال إليه منذ سنوات.

ولا يُخفي صاحب 137 مباراة دولية و44 هدفا اهتمامه بالولايات المتحدة وبالرياضات الاحترافية فيها، وعلى رأسها دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه).

ورغم أنه لم يعد لاعبا أساسيا لا يُمسّ به في تشكيلة أتلتيكو، سجّل غريزمان 13 هدفا هذا الموسم. وكان قد مدّد عقده مع النادي المدريدي العام الماضي حتى يونيو 2027.

ويملك غريزمان فرصة المنافسة على عدة ألقاب هذا الموسم مع "روخيبلانكوس"، إذ يخوض نهائي كأس الملك في 18 نيسان/أبريل أمام ريال سوسييداد، فريقه الأول، وذلك بعد مواجهة ربع نهائي دوري الأبطال ضد برشلونة، النادي الذي لعب له أيضا، في 8 و15 أبريل.