آخر التطورات في منتخب العراق استعداداً لملحق كأس العالم 2026

أجرى منتخب العراق، الاثنين، تمرينه الأول في مدينة مونتيري المكسيكية، استعدادا لمواجهة الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام ضمن الملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026، وفقا لما أعلن موقع الاتحاد المحلي لكرة القدم.

وبدأت صفوف منتخب "أسود الرافدين" تكتمل تباعا، بانضمام ثلاثة من اللاعبين المحترفين في الأندية الأوروبية من اصل 15 لاعبا استدعاهم المدرب الاسترالي غراهام أرنولد.

وانضم اللاعبون المحترفون، أمير العماري وميرخاس دوسكي وحسين علي، الى قائمة الملتحقين بالتشكيلة بعد إكمال التزاماتهم مع أنديتهم، بانتظار انضمام بقية المحترفين الذين وجه اليهم أرنولد الدعوة للانضمام.

وتضم قائمة منتخب العراق 15 محترفا في الخارج هم بالإضافة إلى الثلاثي المذكور: زيد تحسين وريبين سولاقا وابراهيم بايش وعلي الحمادي وماركو فرج وزيدان اقبال وإيمار شيّر ومهند علي ويوسف الأمين وعلي جاسم وكيفن يعقوب وفرانس بطرس.

ويواجه منتخب العراق الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام، في 31 من الشهر الجاري.

واستدعى ارنولد 28 لاعبا لقائمة "أسود الرافدين" تحضيرا للقاء المصيري والذي يسعى العراق الى حسمه لبلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعد مشاركة يتيمة في مونديال المكسيك عام 1986.

وكان وفد منتخب العراق وصل، الاحد، إلى مدينة مونتيري قادما من العاصمة الأردنية عمّان بعد ان أمن الاتحاد الدولي لكرة القدم، طائرة خاصة لنقله، بسبب الحرب في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة واسرائيل من جهة وايران من جهة أخرى منذ 28 فبراير الماضي، مما أدى إلى إغلاق المجال الجوي لأغلب مطارات دول المنطقة.