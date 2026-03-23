من هو مدرب "الديوك" القادم؟ رئيس الاتحاد الفرنسي يجيب: "أعرف اسمه"!

أقرّ رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو، بمعرفته هوية المدرب المقبل لمنتخب فرنسا الذي سيخلف ديدييه ديشان بعد مونديال 2026، في مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو".

وردّ ديالو على سؤال الصحيفة "هل تعرف اسم المدرب المقبل؟" بالقول "نعم، أعرف اسمه"، من دون أن يكشف عنه.

وعندما أعادت "لو فيغارو" سؤاله لمعرفة ما إذا كان هذا المدرب هو زين الدين زيدان، المرشح الأوفر حظا لخلافة ديشان الموجود في منصبه منذ 2012، تهرّب ديالو مبتسما "أدعوكم للقاء بنا بعد كأس العالم"، متمسكا برغبته في الإعلان عن هوية المدرب الجديد بعد المونديال.

وكشف ديالو أنه تلقى "أقل من خمس طلبات، كلها فرنسية" للمنصب، لكنه رسم الملامح الأساسية للمدرب المرتقب، الذي سيُكلَّف "قيادة أحد أكبر المنتخبات في العالم".

وقال رئيس الاتحاد "يجب أن يمتلك المرشح مواصفات متعددة وأن يحظى أيضا بقبول الفرنسيين، لأن منتخب فرنسا لكرة القدم هو منتخبهم. يجب أن تُبنى علاقة بين المدرب والفرنسيين. ديدييه ديشان نجح في ذلك خلال ولايته الممتدة لأربعة عشر عاما. وعلى خلفه أن يحقق هذا الأمر أيضا".

ويتوجّه ديدييه ديشان ولاعبوه الثلاثاء إلى الولايات المتحدة لخوض مباراتين وديتين، الأولى ضد البرازيل في 26 مارس، والثانية أمام كولومبيا في 29 منه الشهر عينه.

كما يخوض المنتخب مباراتين وديتين في فرنسا، في 4 يونيو في نانت أمام ساحل العاج، وفي 8 يونيو في ليل أمام منافس سيُحدد لاحقا.

وبين هذين الموعدين، سيعلن ديشان قائمة اللاعبين المشاركين مع فرنسا في مونديال 2026 في 13 مايو.

ويواجه "الديوك" في دور المجموعات كلا من السنغال، ثم منتخبا من المتأهلين عبر الملحق العالمي، وأخيرا النروج.