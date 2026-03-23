شرارة مانشستر سيتي تشعل فتيل الدوري الإنجليزي في وجه أرسنال

بينما كان الإسباني بيب غوارديولا يحتفل مع لاعبيه بتتويج مانشستر سيتي بلقب كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم الأحد على حساب أرسنال، واجه في الوقت ذاته سؤالا ملحا.

على ملعب ويمبلي، فاز سيتي 2-0 وحقق دفعة معنوية في مواجهة أحد أبرز منافسيه على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن هل سيكون اللقب الخامس لغوارديولا في كأس الرابطة شرارة تُشعل رحلة مطاردة أرسنال في سباق الدوري؟

يعلم المدرب الكاتالوني الذي لم يحقق أي فوز على مساعده السابق ميكل أرتيتا منذ عام 2023، أن التفوق على أرسنال في مباراة واحدة، مهمة صعبة بحد ذاتها.

أما إيجاد طريقة لتجاوز متصدر الدوري بفارق تسع نقاط عن سيتي صاحب المركز الثاني، فمهمة أكثر تعقيدا.

وقال غوارديولا "كنت أحب أن نكون نحن من يتقدم على أرسنال بتسع نقاط".

وأضاف "قلت للاعبين اليوم سنرى مستوانا الحقيقي. فهم الأفضل حتى الآن، لا شك في ذلك، لذا دعونا نُثبت أنفسنا، وفي الشوط الثاني لم أصدق أننا قادرون على فعل ذلك أمام أرسنال".

وتابع مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ الألماني السابق: "لكن هذا الفوز لن يكون له تأثير على سباق اللقب. إنها بطولة مختلفة".

ويملك سيتي مباراة مؤجلة مقارنة بأرسنال، كما يستضيف "المدفعجية" في ملعب الاتحاد في أبريل.

ومع ذلك، أقرّ غوارديولا بأن الفوز بالمباراتين لن يكون كافيا ما لم يتعثر أرسنال في مواجهات أخرى.

وقال "سيكونون أكثر تحكما عندما يزورون الاتحاد. ربما تساعدنا هذه المباراة، لكن الدوري لا يزال بين أيديهم"، مضيفا: "هل هذا الفريق سيفقد نقاطا؟ سنحاول الفوز بمبارياتنا ثم نرى ما سيحدث".

وبعد تعادلات محبطة في الدوري أمام وست هام ونوتنغهام فوريست المتواضعين، إلى جانب خروج باهت من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني، كان سيتي بحاجة ماسة إلى لقب يعيد الأجواء الإيجابية إلى النادي.

شرارة في الداخل

يرى غوارديولا أن هذا التتويج قد يكون بداية مرحلة جديدة لناد حصد 19 لقبا في مختلف المسابقات منذ وصوله قبل 10 سنوات.

وقال عن فريقه الذي خضع لعملية تجديد مكلفة خلال الأشهر الـ18 الأخيرة: "عندما تبدأ في الفوز ويكون الجيل شابا يمكنك الاستمرار. أحتاج لمعرفة كيف يتصرفون في لحظات معينة".

وأضاف "أشعر أن شيئا ما يمكن أن يزدهر. الفوز يساعد في تسريع العملية".

وأردف الإسباني "نحن أفضل بكثير مقارنة بالموسم الماضي، لكننا ما زلنا لسنا الفريق الذي يجب أن نكون عليه. هذا يحتاج إلى الوقت. آمل أن نصل إليه بنهاية الموسم المقبل".

ودخل أرسنال النهائي مرشحا فوق العادة وهو يسعى لاقتناص أول لقب له منذ ست سنوات.

لكنه غادر ويمبلي وهو ما زال ينتظر التتويج الثاني في عهد أرتيتا، وسط سيل من التساؤلات حول اختيارات المدرب وتكتيكاته، وعودة الحديث مجددا عن معضلة "السقوط في اللحظات الحاسمة".

وبعد ثلاثة مواسم أنهاها وصيفا في الدوري، لا يملك أرسنال ترف السماح لهزيمة ويمبلي بأن تُربك مساره في موسم ينافس فيه على ثلاثية تاريخية.

وجاء قرار أرتيتا بإشراك الحارس الإسباني كيبا أريسابالاغا بدلا من الحارس الأساسي مواطنه دافيد رايا بنتيجة عكسية، بعدما أخطأ كيبا في التعامل مع عرضية الفرنسي ريان شرقي، ممهدا الطريق أمام نيكو أورايلي لتسجيل الهدف الأول.

كما تعرض أسلوب أرتيتا المحافظ لانتقادات، لكن المدرب الإسباني تعهد بأن فريقه سيحوّل الألم إلى وقود يدفعه نحو الظفر بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 2004.

وقال أرتيتا الذي يخوض فريقه ربع نهائي دوري الأبطال وربع نهائي كأس الاتحاد "علينا وضع الأمور في سياقها. سنحوّل هذا الإحباط وهذه الشرارة في الداخل إلى أفضل شهرين قد نعيشهما سويا".

وأضاف "هذا دورنا، وسنُحسن إدارة هذه الطاقة. الآن علينا تجاوز هذا الألم وخيبة الأمل. الشيء الجيد أننا نملك خبرة حديثة في كيفية الرد بعد مثل هذه اللحظات، وأنا واثق أننا سنفعل ذلك مجددا".