المنتخب العماني يُقيل كيروش.. ويتعاقد مع السكتيوي «بطل العرب»

أعلن الاتحاد ‌العُماني ​لكرة القدم، أمس، تعاقده مع المدرب المغربي طارق السكتيوي لقيادة المنتخب الوطني الأول ⁠خلال الفترة المقبلة، وذلك خلفاً للبرتغالي المخضرم كارلوس كيروش.

وتولى كيروش (73 ‌عاماً)، تدريب عُمان في ‌يوليو 2025 بعقد ‌يمتد لعام واحد.

وجاء ‌التعاقد مع ‌السكتيوي (48 عاماً) بعد دقائق من ​إعلان الاتحاد ‌العُماني ​انفصاله عن كيروش ⁠بالتراضي بين الطرفين.

وقال الاتحاد عبر حسابه ​على ⁠«إكس»: «يعلن ⁠الاتحاد العُماني لكرة القدم إنهاء التعاقد مع المدرب ⁠البرتغالي كارلوس كيروش بالتراضي بين الطرفين.. ويعرب الاتحاد عن بالغ شكره وتقديره للمدرب على ما ‌بذله من جهود مخلصة خلال فترة ​عمله، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية المقبلة».

من جهتها، ذكرت صحيفة «العمق المغربي» أن السكتيوي قدم استقالته رسمياً من مهامه داخل الإدارة التقنية الوطنية المغربية، مفضلاً خوض هذا التحدي الجديد في مسيرته التدريبية.

وكان السكتيوي قد حقق نجاحات كبيرة مع المنتخبات المغربية، كان آخرها قيادة «أسود الأطلس» للتتويج بلقب كأس العرب 2025، وهو النجاح الذي جعل اسمه يتصدر قائمة المدربين المطلوبين في المنطقة العربية.

وقالت الصحيفة: «يعتبر تعيين السكتيوي مدرباً للمنتخب العُماني الأول تكريساً لنجاحات المدرب المغربي، حيث ينتظر الشارع الرياضي العُماني الكثير منه، حيث عُرف بقدرته على إدارة المواعيد الكبرى وتحقيق الألقاب، واضعاً بذلك حداً لتجربة ناجحة مع المنتخبات الوطنية المغربية بمختلف فئاتها، ليفتح صفحة جديدة في مسقط».

