برشلونة يضغط ريال مدريد نفسياً بفارق 7 نقاط

وسّع برشلونة المتصدر الفارق مع ملاحقه وغريمه ريال مدريد إلى سبع نقاط موقتا، بعد فوزه على ضيفه رايو فايكانو 1-0 الأحد في المرحلة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبهدف الأوروغوياني رونالد أراوخو، رفع الفريق الكاتالوني رصيده إلى 73 نقطة قبل المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وجاره أتلتيكو في ختام المرحلة، وقبل لقاء برشلونة نفسه مع أتلتيكو رابع الترتيب في المرحلة المقبلة.

ودخل برشلونة المباراة منتشيا باكتساحه نيوكاسل يونايتد الإنكليزي 7-2 في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وواصل سلسلة مبارياته من دون خسارة التي وصلت إلى ثمان في مختلف المسابقات (7 انتصارات وتعادل).

وشارك الحارس جوان غارسيا أساسيا بعدما كان خرج في الدقيقة 82 من مواجهة نيوكاسل الأخيرة بسبب إصابة طفيفة، في حين جلس المدافع إريك غارسيا الذي خرج بدوره في الدقيقة 22 من المباراة الماضية، على مقاعد الاحتياط.

وكما فعل في المباراة الماضية، قدّم بديل إريك، أراوخو الذي حمل شارة القيادة، نفسه مسجلا الهدف الوحيد أمام رايو فايكانو برأسية مستثمرا ركنية نفذها البرتغالي جواو كانسيلو (24).

وشهدت المباراة العديد من الفرص السانحة للتسجيل لكلا الطرفين، لكن الفريق المضيف خرج بشباك نظيفة لأول مرة بعد ثلاث مباريات في مختلف المسابقات بفضل تألُق غارسيا الذي نال جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وهذه الخسارة الأولى لرايو فايكانو في الدوري منذ الثاني من كانون الثاني/يناير بعد سلسلة من ست مباريات حقق فيها الفوز مرتين مقابل أربعة تعادلات، ليتجمد بذلك رصيده عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر بعد احتفاله ببلوغ ربع نهائي مسابقة كونفرنس ليغ في منتصف الأسبوع.