إقالة كيروش.. و"بطل العرب" مدرباً لمنتخب عُمان

عيّن الاتحاد العماني لكرة القدم، المغربي طارق السكتيوي مدربا لمنتخبه الأول خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش بعد "إنهاء التعاقد" معه "بالتراضي"، وفقا لما أعلن الأحد.

وقال الاتحاد العماني في بيانين مقتضبين "يعلن الاتحاد العماني لكرة القدم عن تعاقده مع المدرب المغربي طارق السكتيوي لقيادة المنتخب الوطني الأول خلال المرحلة المقبلة استعدادا للاستحقاقات المقبلة"، بعد إعلان فكّ التعاقد مع كيروش.

وكان كيروش قد تولّى تدريب المنتخب العماني في يوليو 2025 وقاده في 11 مباراة من بينها ضمن تصفيات كأس العالم 2026 وبطولة كأس العرب 2025.

وحقق كيروش مدرب إيران ومصر السابق، أربعة انتصارات مقابل ثلاثة تعادلات وأربع خسارات.

ويأتي التعاقد مع السكتيوي (48 عاما) الذي كان مرشحا لقيادة المنتخب المغربي الأول، بعدما قاد المنتخب الرديف إلى لقب كأس العرب إثر الفوز على الأردن في النهائي.

وكان السكتيوي قد أعلن استقالته السبت بعدما توّج أيضا بالميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024 وكأس أمم إفريقيا للمحليين 2024.