لقب «كاراباو» يغازل مانشستر سيتي وأرسنال في «ويمبلي»

ستتزين كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم (كأس كاراباو) بأشرطة حمراء وبيضاء أو زرقاء سماوية، مساء اليوم، عندما يصعد أحد ناديي أرسنال أو مانشستر سيتي درجات ملعب «ويمبلي» الشهير لاستلام ميداليات الفوز بعد نهائي مثير بينهما.

في المرة الأخيرة التي توج فيها أرسنال بهذه البطولة، لم يكن أي من لاعبيه الحاليين قد ولد بعد، بينما يسعى فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا للفوز بأول نهائي له منذ تتويجه بدوري أبطال أوروبا موسم 2022 - 2023.

وتعتبر هذه هو أول مباراة نهائية لكأس الرابطة تجمع بين الفريقين صاحبي المركزين الأول والثاني في ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في ذات الموسم.

ويحلم أرسنال بقيادة مديره الفني الإسباني ميكيل أرتيتا بالتتويج بالرباعية التاريخية (الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا وكأس الرابطة) هذا الموسم.

ويتطلع الفريق اللندني لحصد لقبه الأول من بين هذه البطولات التي لايزال ينافس عليها، خلال لقائه مع مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة، من أجل كسر نحس تلك المسابقة، الذي لازمه ثلاثة عقود.

وبعد مرور ما يقرب من ست سنوات على نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2019 - 2020 - النهائي الأول والوحيد لأرتيتا مع أرسنال حتى الآن (باستثناء نهائي بطولة الدرع الخيرية)، يستطيع مساعد مدرب مانشستر سيتي السابق الآن كتابة فصل جديد في تاريخ نادي شمال العاصمة البريطانية لندن، ليصبح أول مدرب لفريق (المدفعجية) يفوز بأول نهائيين كبيرين له.

ويقف التاريخ إلى جوار أرتيتا، حيث حافظ على سجله خالياً من الهزائم في ثماني مباريات سابقة على ملعب ويمبلي مع أرسنال كلاعب ومدرب، والأهم من ذلك أن النتائج الأخيرة تصب في مصلحة الفريق الأحمر والأبيض أيضاً.

ولم يتعرض أرسنال لأي خسارة في 14 مباراة متتالية بمختلف المسابقات.

من جانبه، فاز مانشستر سيتي بثمانٍ من أصل تسع مباريات نهائية خاضها في كأس الرابطة الإنجليزية، بما في ذلك آخر سبعة نهائيات متتالية منذ نهائي عام 1974 ضد وولفرهامبتون، وربما يصبح غوارديولا أول مدرب يحرز اللقب خمس مرات في تاريخ المسابقة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1966.