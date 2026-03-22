اليابان تحرز كأس آسيا للسيدات أمام 74 ألف متفرج

سجّلت مايكا هامانو الهدف الوحيد لتقود منتخب اليابان إلى لقبه الثالث في كأس آسيا للسيدات في كرة القدم، بعد فوز صعب على أستراليا أمس، أمام جمهور قياسي بلغ 74 ألفاً و357 متفرجاً في سيدني. وأطلقت نجمة توتنهام الإنجليزي تسديدة في الدقيقة 17 على ملعب «ستاديوم أستراليا»، لتضيف اللقب القاري الثالث لليابان بعد تتويجي 2014 و2018، وكلاهما جاء أيضاً أمام أستراليا، وبالنتيجة ذاتها 1-صفر.

وجاء النهائي ليختتم نسخة تاريخية من البطولة التي تخطى حضورها الإجمالي 350 ألف متفرج، ما يعكس الشعبية المتصاعدة لكرة القدم النسائية، وهو رقم يفوق بنحو ستة أضعاف الرقم القياسي السابق المسجل في نسخة 2010 بالصين.