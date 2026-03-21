ليفربول يخسر محمد صلاح أمام برايتون

يغيب المهاجم الدولي المصري محمد صلاح عن رحلة ليفربول لمواجهة برايتون اليوم (الساعة 16:30 بتوقيت الإمارات) في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بسبب إصابة عضلية، في ضربة كبيرة لمدربه الهولندي أرني سلوت في ظل المنافسة الشرسة على مقاعد دوري أبطال أوروبا.

وكان صلاح قد غادر ملعب أنفيلد بعد أن سجّل هدفاً لفريقه بمواجهة غلطة سراي التركي (4-0)، وهي نتيجة أتاحت لـ«الريدز» تعويض خسارته في مواجهة الذهاب 1-0 والتأهل إلى ربع نهائي المسابقة القارية المرموقة.

وواصل صلاح (33 عاماً) استعادة بريقه، بتسجيله في ثلاث من آخر أربع مباريات خاضها أساسياً، عقب فترة صيام تهديفي. وقال سلوت في مؤتمره الصحافي: «لن يكون (صلاح) متاحاً لمباراة برايتون»، من دون أن يحدد موعداً زمنياً لعودة النجم المصري.

وأضاف «الجانب الإيجابي لليفربول ولنا هو أننا مقبلون على فترة التوقف الدولي»، مضيفاً: «الجانب السلبي بالنسبة لمصر هو أنه لن يتمكن من الانضمام للمنتخب».

وأردف «نأمل أيضاً، بالنظر إلى ما أظهره محمد صلاح في السابق، أن يتعافى بشكل أسرع من لاعبين آخرين في ظروف مشابهة، لأنه يعتني بجسده بشكل ممتاز. والتجارب السابقة أظهرت أنه قادر على العودة أسرع من غيره، لكن لا يفصلنا سوى أسبوعين قبل استئناف المباريات، ونأمل أن يعود خلال هذه الفترة».

ويحتل ليفربول حامل اللقب المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن أستون فيلا الرابع.

