ديربي بلا أمان.. ضربة مزدوجة لريال مدريد وأتلتيكو

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ديربي مدريد المرتقب بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

ويستضيف ريال مدريد نظيره أتلتيكو مدريد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ29 لبطولة الدوري الإسباني على ملعب "سانتياغو برنابيو".

وتحمل المواجهة طابعًا استثنائياً هذه المرة، ليس فقط بسبب المنافسة على اللقب وسط تربع برشلونة على الصدارة، بل للغياب المؤثر الذي يضرب مركز حراسة المرمى في الفريقين.

وسيفتقد ريال مدريد لخدمات حارسه البلجيكي تيبو كورتوا، في حين يغيب عن أتلتيكو حارسه السلوفيني يان أوبلاك، ليكون الديربي "بلا أمان".

ويغيب كورتوا عن ريال مدريد لمدة 6 أسابيع بسبب الإصابة التي قد تبعده عن المشاركة مع الميرينغي حتى نهاية الموسم.

وبذلك سيعتمد ريال مدريد على الحارس الأوكراني البديل أندري لونين لتعويض الغياب المؤثر لكورتوا.

بينما يعاني أوبلاك من مشاكل مزمنة في الرقبة، وهو حالياً خارج الملاعب، حيث يغيب عن مباريات ناديه ومع منتخب سلوفينيا في المباراتين الوديتين ضد المجر والجبل الأسود.

وفي غياب أوبلاك، تولى الأرجنتيني خوان موسو مركز الحارس الأساسي، بما في ذلك مباراة دوري أبطال أوروبا الأخيرة ضد توتنهام.