ريال مدريد وأتلتيكو.. موعد المباراة وموقف "الغريمين"

سيكون ريال مدريد بقيادة النجم الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي مطالبا بتأكيد قدرته على تقديم أداء ثابت عندما يتواجه النادي الملكي مع جاره أتلتيكو مدريد، الأحد (الساعة 12:00 مساء بتوقيت الإمارات)، على ملعب «سانتياغو برنابيو» في المرحلة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدخل ريال مدريد «الديربي» بعدما أقصى مانشستر سيتي الإنجليزي من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه عليه إيابا 2-1 بعدما اكتسحه ذهابا أيضا 3-0، رغم دخوله المواجهة كالطرف الأقل حظا للتأهل، ما قد يشكل نقطة تحول في موسمه بأكمله.

ومنذ أن تولى شابي ألونسو ومن بعده أرفالو أربيلوا مسؤولية تدريب الفريق في يناير الماضي، عانى ريال مدريد من غياب الاستمرارية في الأداء من أسبوع لآخر.

ويأمل ريال مدريد البقاء قريبا من المتصدر برشلونة الذي يتقدم عليه بفارق أربع نقاط.

وفي المقابل، يتواجه برشلونة الذي اكتسح نيوكاسل الإنجليزي 7-2 في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، مع رايو فايكانو، الأحد (الساعة 17:00 مساء)، قبل الديربي بين ريال وأتلتيكو الذي يحتل المركز الثالث بفارق 9 نقاط عن جاره اللدود.