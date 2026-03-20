موعد القمة العربية "الصامتة" بين الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

يشهد ملعب القاهرة الدولي غداً السبت (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات) نزالاً استثنائيا تترقبه الجماهير الإفريقية كافة، حيث يسعى الأهلي المصري الى تعويض سقوطه ذهابا بهدف نظيف أمام الترجي التونسي الطامح لبلوغ الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، عبر الحفاظ على تفوقه.

ويشتد الصراع في مواجهتين عربيتين أخريين بعد سيطرة نتيجة التعادل بهدف لمثله ذهابا، ويتعلق الأمر بمواجهتي بيراميدز المصري حامل اللقب مع الجيش الملكي المغربي، والهلال السوداني مع نهضة بركان المغربي.

وتتجه الأنظار مجددا الى «كلاسيكو» شمال إفريقيا بين الأهلي المصري حامل اللقب 12 مرة آخرها عام 2024، وضيفه الترجي الطامح للقب خامس في تاريخه وأول منذ 2019، عندما يتواجهان على ستاد القاهرة الدولي أمام مدرجات صامتة كعقوبة من الاتحاد الافريقي ضد «نادي القرن» بسبب أحداث مباراته ضد الجيش الملكي في دور المجموعات.

وكان الفريق التونسي قد حسم لقاء الذهاب بفضل ركلة جزاء سجلها الدولي الجزائري محمد أمين توغاي.