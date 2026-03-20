إعلان قائمة منتخب إسبانيا.. "عملاق برشلونة" أبرز الأسماء الجديدة

استدعى مدرب منتخب إسبانيا، لويس دي لا فوينتي، حارس مرمى برشلونة المتألق جوان غارسيا الجمعة إلى تشكيلة من 27 لاعبا، ليكون من بين أربعة وافدين جدد إلى "لا روخا"، استعدادا للمواجهتين الوديتين أواخر هذا الشهر.

ويواجه بطل أوروبا في إطار تحضيراته لكأس العالم، صربيا في 27 الحالي في فياريال قبل أن يلاقي مصر بعدها بأربعة أيام.

وحلّت المباراة امام صربيا كبديل عن الـ "فيناليسيما" الملغاة أمام الأرجنتين بطلة العالم وكوبا أميركا والتي كانت مقررة في الدوحة، بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

كما نُقلت المباراة امام مصر من قطر إلى برشلونة للسبب ذاته.

وخاض غارسيا 35 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم منذ إنضمامه إلى العملاق الكاتالوني قادما من جاره اسبانيول.

وحامت شكوك حول إصابته في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد خروجه الاضطراري في أواخر المباراة أمام نيوكاسل الإنكليزي والتي انتهت بفوز ساحق لفريقه 7-2 في إياب ثمن نهائي دوري أبطال اوروبا.

كما استُدعي مدافع أرسنال الإنجليزي، كريستيان موسكيرا، ومهاجم ريال سوسييداد أندير بارينتكسيا ولاعب أوساسونا فيكتور مونيوس إلى المنتخب الوطني للمرة الأولى.

في المقابل، يستمر غياب الجناح نيكو وليامس بسبب الإصابة، إضافة الى غافي الذي لم يخض سوى مباراة واحدة كبديل مع فريقه برشلونة منذ عودته من إصابة قوية في الركبة.

وتعد إسبانيا من بين المنتخبات المرشحة للمنافسة على لقب كأس العالم هذا العام في أميركا الشمالية، حيث ستلعب ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب الأوروغواي والسعودية والرأس الأخضر.

التشكيلة:

- لحراسة المرمى: أوناي سيمون (اتلتيك بلباو)، دافيد رايا (أرسنال)، أليكس ريميرو (ريال سوسييداد) وجوان غارسيا (برشلونة)

- للدفاع: ماركوس يورنتي (اتلتيكو مدريد)، بيدرو بورو (توتنهام الإنكليزي)، أيمريك لابورت (اتلتيك بلباو)، باو كوبارسي (برشلونة)، دين هاوسن (ريال مدريد)، كريستيان موسكيرا (أرسنال)، مارك كوكوريا (تشلسي الإنكليزي) وأليخاندرو غريمالدو (باير ليفركوزن الألماني)

- للوسط: رودري (مانشستر سيتي الإنكليزي)، مارتن سوبيمندي (أرسنال)، بيدري وداني أولمو وفيرمين لوبيس (برشلونة)، بابلو فورنالس (ريال بيتيس)، كارلوس سولر (ريال سوسييداد)

- للهجوم: ييريمي بينو (كريستال بالاس الإنكليزي)، أليكس بايينا (اتلتيكو مدريد)، أندير بارانيتكسيا وميكيل اويارسابال (ريال سوسييداد)، فيكتور مونيوس (اوساسونا)، فيران توريس ولامين جمال (برشلونة).