رونالدو خارج قائمة منتخب البرتغال

غاب النجم كريستيانو رونالدو، المصاب منذ اواخر فبراير مع ناديه النصر السعودي، عن تشكيلة المنتخب البرتغالي التي أُعلنت الجمعة استعدادا للمواجهتين الوديتين أمام المكسيك والولايات المتحدة في إطار تحضيراته لكأس العالم 2026 في كرة القدم.

تعرّض الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات لإصابة في أوتار الركبة الخلفية خلال مباراة أمام الفيحاء في الدوري السعودي في 28 فبراير.

وكان مدرب منتخب البرتغال، الإسباني روبرتو مارتينيس، قد أشار إلى أن "كريستيانو رونالدو يعاني من إصابة طفيفة"، وذلك في تصريحات أدلى بها هذا الأسبوع لوسائل إعلام محلية، من دون أن يؤكد حينها ما إذا كان اللاعب البالغ 41 عاما سيغيب عن النافذة الدولية.

ويلتقي المنتخب البرتغالي مع مضيفه المكسيكي في 28 من الشهر الجاري، قبل أن يلتقي الولايات المتحدة في 31 منه في اتلانتا.

وتنافس البرتغال في كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بين 11 يونيو و19 يوليو، ضمن المجموعة الحادية عشرة إلى جانب كولومبيا واوزبكستان، على أن يُحسم المقعد الرابع عبر مباراة فاصلة، قد تتيح التأهل لكل من كاليدونيا الجديدة أو جامايكا أو جمهورية الكونغو الديمقراطية.