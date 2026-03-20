سبب غياب محمد صلاح عن معسكر منتخب مصر لشهر مارس

أعلن أرني سلوت، المدير الفني لليفربول، غياب نجمه محمد صلاح عن معسكر منتخب مصر بسبب الإصابة.

وكان محمد صلاح طلب استبداله في مباراة ليفربول الماضية أمام غلطة سراي التركي بدوري أبطال أوروبا.

وعانى النجم المصري من إصابة ليغادر الملعب في الدقيقة 75 من عمر اللقاء، ويشارك بدلاً منه كودي جاكبو.

وأكد سلوت أن محمد صلاح سيغيب عن معسكر منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في مارس الجاري.

ويلعب المنتخب المصري مباراتين وديتين في مارس، حيث سيلتقي أمام منتخب السعودية يوم 27 مارس في جدة، ثم سيلعب ضد إسبانيا في برشلونة يوم 31 من نفس الشهر

وقال أرني سلوت: "إصابة محمد صلاح أمر غير معتاد، ولكن النتيجة هي أنه لن يكون متاحاً في مباراة السبت".

وأضاف: "من حسن حظ ليفربول أننا سننتقل إلى فترة التوقف الدولي، لكن هذا خبر سيئ لمنتخب مصر، فهو لن يتمكن من السفر إلى هناك".

وتابع المدرب الهولندي: "إنها إصابة عضلية، نأمل بناءً على ما أظهره محمد صلاح في الماضي أن يتعافى من تلك الإصابة، أسرع من غيره من اللاعبين".

وأتم مدرب ليفربول قائلاً: "محمد صلاح يعتني بجسده جيداً، ويمكنه العودة قبل غيره، كما أثبت التاريخ، لم يتبق سوى أسبوعين حتى نعود إلى المباريات من جديد بعد فترة الأجندة الدولية".

يذكر أن ليفربول سيلتقي قبل فترة التوقف الدولي برايتون على ملعب فالمر، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.