بحثاً عن بطل العالم الموحد.. هالاند يستثمر في الشطرنج

دشن النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، خطوات عملية جديدة خارج ملعب كرة القدم، بعد استثماره في بطولة النرويج للشطرنج.

وقرر هالاند الاستثمار في تلك البطولة للمساعدة في إطلاق مسابقة عالمية جديدة، تهدف إلى تحويل هذه الرياضة الذهنية إلى منافسة أكثر إثارة.

ومن المقرر أن تصبح شركة "تشيس ميتس"، المملوكة للاعب المنتخب النرويجي هالاند ورجل الأعمال مورتن بورج، مالكاً رئيسياً لبطولة النرويج للشطرنج، وكذلك لجولة توتال لبطولة العالم للشطرنج، وهي جولة جديدة تنظمها الشركة.

وستتضمن السلسلة، التي ستتوج "بطل العالم الموحد للشطرنج" عبر 3 أنماط زمنية وهي الكلاسيكي السريع والسريع والخاطف، 4 بطولات سنوياً في مدن حول العالم.

ووافق الاتحاد الدولي للشطرنج على الأنماط في أكتوبر الماضي، مع تنظيم حدث تجريبي لمرة واحدة في أواخر عام 2026 قبل بدء موسم البطولة الكامل في عام 2027.

قال هالاند، في بيان له: "الشطرنج لعبة رائعة، إنها تشحذ الذهن، وهناك أوجه تشابه واضحة بينها وبين كرة القدم".

وأضاف: "عليك التفكير بسرعة والثقة في حدسك، والتفكير في عدة خطوات مسبقا، الاستراتيجية والتخطيط هما كل شيء".

وأوضح: "أنا استثمر في بطولة النرويج للشطرنج، لأنني أعتقد أن جولة توتال لبطولة العالم الجديدة يمكن أن تحول اللعبة إلى رياضة أكبر للمشاهدين في جميع أنحاء العالم".

وأصبحت لعبة الشطرنج تحظى بشعبية متزايدة في النرويج في السنوات الأخيرة، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى نجاحات اللاعب رقم واحد عالمياً ماغنوس كارلسن بطل العالم 5 مرات.