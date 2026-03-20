"إندبندنت": "فيفا" يرفض طلب إيران نقل مبارياتها في مونديال 2026 من أميركا إلى المكسيك

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طلب إيران نقل مبارياتها في دور المجموعات بكأس العالم 2026 من الولايات المتحدة إلى المكسيك، رغم التوترات الأمنية المرتبطة بالحرب الجارية، وفق صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن رئيس فيفا جياني إنفانتينو قوله: "جدول البطولة سيبقى كما هو"، مؤكداً الالتزام بإقامتها في موعدها المحدد، دون التطرق مباشرة إلى إيران.